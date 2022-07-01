Липень, 01 в 17:34

Російський агресор розповів своїй матері про те, що військові у його підрозділі масово намагаються звільнитися з армії.

Це випливає із перехоплення, опублікованого ГУР 1 липня.

Так, окупант повідомив матері, що нещодавно написав рапорт на звільнення з армії. Те саме, за його словами, зробили інші військові з його підрозділу – вони передали документи старшому офіцеру.

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– Там одного полкана (полковника). Стопка в нього здорова набралася. Тільки можу сказати – це точно. Усі практично написали відмову. Учора сказали, що до штабу армії віддадуть, а там буде видно, – пояснив він.

Мати ж у відповідь розповіла про прочитані нею новини з одного з Telegram-каналів – там ішлося, що 800 військових РФ відмовилися брати участь у бойових діях через низький морально-психологічний дух.

Вона додала, що залишила звернення на сайті Міноборони РФ і зазначила, що якщо відповідь не прийде, збирається звернутися до військової прокуратури, а також пошукати юриста.