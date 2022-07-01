Народ уже все: окупант розповів про відмови військових від виконання наказів та служби
Російський агресор розповів своїй матері про те, що військові у його підрозділі масово намагаються звільнитися з армії.
Це випливає із перехоплення, опублікованого ГУР 1 липня.
Так, окупант повідомив матері, що нещодавно написав рапорт на звільнення з армії. Те саме, за його словами, зробили інші військові з його підрозділу – вони передали документи старшому офіцеру.
– Там одного полкана (полковника). Стопка в нього здорова набралася. Тільки можу сказати – це точно. Усі практично написали відмову. Учора сказали, що до штабу армії віддадуть, а там буде видно, – пояснив він.
Мати ж у відповідь розповіла про прочитані нею новини з одного з Telegram-каналів – там ішлося, що 800 військових РФ відмовилися брати участь у бойових діях через низький морально-психологічний дух.
Вона додала, що залишила звернення на сайті Міноборони РФ і зазначила, що якщо відповідь не прийде, збирається звернутися до військової прокуратури, а також пошукати юриста.
– Не треба наймати. Нині все вирішимо. Народ уже все – бунтує. Відмовляється виконувати накази, – заперечив син.