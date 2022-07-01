Рада призначила нового уповноваженого з прав людини
У п’ятницю, 1 липня, Верховна Рада призначила на посаду уповноваженого з прав людини народного депутата Дмитра Лубінця. За його кандидатуру віддали 250 голосів.
– Після годинного обговорення Дмитра Лубінця підтримано на посаду уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, – повідомив народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк у себе у Telegram.
За фракціями:
- Слуга народу – 181 голос;
- ЄС – 0;
- Батьківщина – 10;
- Платформа за життя та світ – 14;
- За майбутнє – 9;
- Голос – 8;
- Довіра – 12;
- Відновлення України – 3;
- Позафракційні – 13.
Хто такий Дмитро Лубінець
Дмитра Лубінця обрали до Верховної Ради 9 скликання як безпартійного самовисуванця у 60 окрузі (Донецька область). Він є членом депутатської групи За майбутнє.
Очолює Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та АР Крим, міста Севастополя, національних меншин та міжнаціональних відносин.
Нагадаємо, попереднього омбудсмена Людмилу Денісову звільнили наприкінці травня після скандалу з оприлюдненням численних фактів зґвалтувань на окупованих територіях, які вона не спромоглася підтвердити доказами.
Сама Денісова стверджує, що її звільнення пов’язане із напруженими відносинами з Офісом президента. Раніше вона заявляла, що має намір оскаржити своє звільнення в суді.