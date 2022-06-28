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Факты / Украина / Политика

На смену Денисовой: комитет ВРУ утвердил кандидата на должность омбудсмена

Анастасия Гевко, редактор ленты
На смену Денисовой: комитет ВРУ утвердил кандидата на должность омбудсмена

Комитет Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений поддержал кандидатуру депутата Рады Дмитрия Лубинца на должность омбудсмена Украины.

– Члены Комитета утвердили заключение о соответствии кандидатуры Лубинца Дмитрия Валерьевича на должность Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, предусмотренному Законом Украины Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека и об отсутствии причин, препятствующих занятию им этой должности, – сказано в сообщении Комитета, опубликованном после заседания.

Напомним, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук отмечал, что парламент может уже на ближайшем пленарном заседании рассмотреть вопрос о назначении омбудсмена.

31 мая Рада проголосовала за увольнение с этой должности Людмилы Денисовой. Выражение недоверия Денисовой инициировала фракция Слуга народа, которая собрала более сотни голосов для инициирования рассмотрения вопроса. 

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Людмилу Денисову обвиняют в отсутствии результатов работы, некомпетентности и представлении фактов о преступлениях российских войск в Украине, которые только вредят репутации, ведь их не удалось доказать.

21 июня Стефанчук заявил, что предложил назначить депутата Лубинца на должность Уполномоченного по правам человека.

Дмитрий Лубинец – юрист, а также депутат Украины VIII (от Блока Петра Порошенко) и IX созыва. Прошел в Раду в 2019 году как беспартийный самовыдвиженец по 60 округу (от Донецкой области). 

Он стал членом депутатской группы За будущее, которая впоследствии трансформировалась в партию.

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