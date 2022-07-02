До 4-х утра Харьков спал спокойно: в городе прогремели два взрыва
В Харькове около 04.00 прогремели мощные взрывы.
Об этом с места происшествия в эфире национального телемарафона сообщила местная корреспондентка Ирина Гнатюк.
– Харьков ночью спал спокойно, но, к сожалению, в 4 утра прогремели два взрыва, – отметила журналистка.
По предварительной информации, это произошло в двух районах города – на севере и юго-востоке.
В местных сообществах люди сообщали о пожарах в этих районах.
Однако в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям более подробную информацию пообещали предоставить через час.
Отметим, что 2 июля в 04.39 информацию о взрывах в Николаеве подтвердил и мэр областного центра Александр Сенкевич.
Полномасштабная война в Украине длится уже 129-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.