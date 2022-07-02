Июль, 02 в 6:33

В Харькове около 04.00 прогремели мощные взрывы.

Об этом с места происшествия в эфире национального телемарафона сообщила местная корреспондентка Ирина Гнатюк.

– Харьков ночью спал спокойно, но, к сожалению, в 4 утра прогремели два взрыва, – отметила журналистка.

По предварительной информации, это произошло в двух районах города – на севере и юго-востоке.

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В местных сообществах люди сообщали о пожарах в этих районах.

Однако в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям более подробную информацию пообещали предоставить через час.

Отметим, что 2 июля в 04.39 информацию о взрывах в Николаеве подтвердил и мэр областного центра Александр Сенкевич.

Полномасштабная война в Украине длится уже 129-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.