До 4-ї ранку Харків спав спокійно: у місті прогриміли два вибухи
У Харкові близько 04.00 пролунали потужні вибухи.
Про це з місця події в ефірі національного телемарафону повідомила місцева кореспондентка Ірина Гнатюк.
– Харків уночі спав спокійно, але, на жаль, о 4-ій ранку пролунали два вибухи, – зазначила журналістка.
За попередньою інформацією, це сталося в двох районах міста – на півночі та південному сході.
У місцевих спільнотах люди повідомляли про пожежі в цих районах.
Однак у пресслужбі Держслужби з надзвичайних ситуацій більш детальну інформацію пообіцяли надати за годину.
Зауважимо, що 2 липня о 04.39 інформацію про вибухи в Миколаєві підтвердив й мер обласного центру Олександр Сєнкевич.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 129-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.