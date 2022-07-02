До 4-ї ранку Харків спав спокійно: у місті прогриміли два вибухи

Липень, 02 в 6:33

У Харкові близько 04.00 пролунали потужні вибухи.

Про це з місця події в ефірі національного телемарафону повідомила місцева кореспондентка Ірина Гнатюк.

– Харків уночі спав спокійно, але, на жаль, о 4-ій ранку пролунали два вибухи, – зазначила журналістка.

За попередньою інформацією, це сталося в двох районах міста – на півночі та південному сході.

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У місцевих спільнотах люди повідомляли про пожежі в цих районах.

Однак у пресслужбі Держслужби з надзвичайних ситуацій більш детальну інформацію пообіцяли надати за годину.

Зауважимо, що 2 липня о 04.39 інформацію про вибухи в Миколаєві підтвердив й мер обласного центру Олександр Сєнкевич.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 129-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.