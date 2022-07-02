Июль, 02 в 11:00

Готовясь к затяжной войне против Украины, Кремль, предположительно, создает условия для “мобилизации” российской экономики на поддержку армии РФ.

Такие данные обнародовали аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Так, 30 июня Кремль внес на рассмотрение Госдумы РФ поправку в федеральные законы по обеспечению российских вооруженных сил. Она вводит “особые меры в сфере экономики”, обязывающие российские предприятия, независимо от форм собственности, обеспечивать потребности так называемых российских “специальных военных и антитеррористических операций”.

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Как известно, полномасштабную войну против Украины Кремль также окрестил “спецоперацией”. Таким образом, по данным ISW, власти РФ готовят экономику своей страны к поддержке армии в условиях войны против нашего государства.

Внесенная Кремлем поправка запрещает российским предприятиям отказываться от государственных заказов для обеспечения “специальных военных операций”. Кроме того, она позволит менять контракты работников и условия труда: например, их можно будет принуждать к работе ночью или в праздничные дни.

В описании поправки отмечается, что так называемая “спецоперация”, а на самом деле война в Украине выявила дефицит поставок, в частности, материалов для ремонта военной техники РФ. Кремль также хочет, чтобы российские чиновники “концентрировали усилия в отдельных секторах экономики”.

– Президент РФ Владимир Путин, вероятно, мобилизует российскую экономику и промышленность для поддержки продолжающихся военных действий, но еще не принял параллельных мер по полномасштабной мобилизации, — отмечается в сообщении.

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Аналитики ISW также информируют, что власти РФ, вероятно, принимают меры для “интеграции” Запорожской атомной электростанции (АЭС) в российскую энергетическую систему. Это противоречит предыдущим утверждениям Москвы, что АЭС будет “продавать электроэнергию Украине”.

– Сообщения о том, что российские силы могут готовить провокацию под фальшивым флагом на Запорожской АЭС, могут быть частью этих усилий РФ. Москва может использовать такую атаку, чтобы обвинить украинские власти в ненадлежащем управлении ядерными активами и оправдать получение полного контроля над ними, — объясняют аналитики.

Другие ключевые выводы ISW таковы:

• Войска РФ продолжали попытки окружить Лисичанск и вели наступательные действия к югу и юго-западу от города.

• Оккупанты, вероятно, еще не получили контроль над трассой Т1302 Бахмут-Лисичанск, но препятствуют украинским войскам использовать ее, продолжая артиллерийские и авиаудары по позициям ВСУ вдоль трассы.

• Российские войска сосредоточились на перегруппировке и улучшении своих тактических позиций к северу от Славянска.

• Захватчики не осуществляли подтвержденные наземные штурмы на севере Харьковской области и продолжали обстрелы украинских позиций к северу от Харькова.

• Власти РФ продолжают попытки расширить резерв новобранцев, которые могут воевать в Украине.

Источник: ISW

Фото: Генеральный штаб ВСУ