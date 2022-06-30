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Факты / Мир

140 тыс. противотанковых систем, артиллерия, HIMARS: Байден сообщил о помощи Украине от 50 стран

Анастасия Гевко, редактор ленты
Джо Байден
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден в четверг, 30 июня, во время брифинга по итогам саммита НАТО в Мадриде рассказал, что более 50 стран обязались предоставить военную помощь Украине.

– США лидируют в усилиях по поддержке Украины и союзники делают значительные вклады. Министр обороны США Ллойд Остин собрал более 50 стран, которые обязались взять на себя новые вклады – это новая поддержка из 140 тыс. противотанковых систем, около 500 артиллерийских систем (артиллерия и боеприпасы), противокорабельные системы, а также передовые системы залпового огня, – перечислил американский президент.

Он также добавил, что Украина получит дополнительные HIMARS и боеприпасы к ним от других стран, однако не рассказал сколько и от кого именно.

Байден подчеркнул, что война может закончиться уже завтра, если РФ прекратит свое “необдуманное поведение”.

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