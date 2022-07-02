Липень, 02 в 11:00

Готуючись до затяжної війни проти України, Кремль, імовірно, створює умови для “мобілізації” російської економіки на підтримку армії РФ.

Такі дані оприлюднили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, 30 червня Кремль вніс на розгляд Держдуми РФ поправку до федеральних законів щодо забезпечення російських Збройних сил. Вона запроваджує “особливі заходи в сфері економіки”, які зобов’язують російські підприємства, незалежно від форм власності, забезпечувати потреби російських “спеціальних воєнних та антитерористичних операцій”.

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Як відомо, повномасштабну війну проти України Кремль також охрестив “спецоперацією”. Таким чином, за даними ISW, влада РФ готує економіку своєї країни до підтримки армії в умовах війни проти нашої держави.

Внесена Кремлем поправка забороняє російським підприємствам відмовлятися від державних замовлень для забезпечення “спеціальних військових операцій”. Крім того, вона дозволить змінювати контракти працівників та умови праці: наприклад, їх можна буде примушувати працювати вночі чи в святкові дні.

В описі поправки зазначається, що так звана спецоперація, а насправді війна в Україні, виявила дефіцит постачання, зокрема, матеріалів для ремонту військової техніки РФ. Кремль також хоче, щоб російські чиновники “концентрували зусилля в окремих секторах економіки”.

– Президент РФ Володимир Путін, ймовірно, мобілізує російську економіку і промисловість для підтримки воєнних дій, але ще не вжив паралельних заходів щодо повномасштабної мобілізації, – наголошується в повідомленні.

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Аналітики ISW також інформують, що влада РФ, ймовірно, вживає заходів для “інтеграції” Запорізької атомної електростанції (АЕС) в російську енергетичну систему. Це суперечить попереднім твердженням Москви, що АЕС “продаватиме електроенергію Україні”.

– Повідомлення про те, що російські сили можуть готувати провокацію під фальшивим прапором на Запорізькій АЕС, можуть бути частиною цих зусиль РФ. Москва може використати таку атаку, щоб звинуватити українську владу в неналежному керуванні ядерними активами та виправдати отримання повного контролю над ними, – пояснюють аналітики.

Інші ключові висновки ISW такі:

• Війська РФ продовжували спроби оточити Лисичанськ і вели наступальні дії на південь і південний захід від міста.

• Окупанти, ймовірно, ще не отримали контроль над трасою Т1302 Бахмут-Лисичанськ, але перешкоджають українським військам використовувати її, продовжуючи артилерійські та авіаудари по позиціях ЗСУ вздовж траси.

• Російські війська зосередилися на перегрупуванні та покращенні своїх тактичних позицій на північ від Слов’янська.

• Загарбники не здійснювали підтверджених наземних штурмів на півночі Харківщини та продовжували обстріли українських позицій на північ від Харкова.

• Влада РФ продовжує спроби розширити резерв новобранців, які можуть воювати в Україні.

Джерело: ISW

Фото: Генеральний штаб ЗСУ