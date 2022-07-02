Июль, 02 в 8:31

Украинские военные за прошедшие сутки разрушили планы врага сразу на двух направлениях на Востоке.

Так, россияне 1 июля штурмовали Богородичное на Славянском направлении, однако успеха не имели.

Сейчас на этом направлении оккупанты ведут оборонительные бои.

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Армия РФ обстреляла из артиллерии районы населенных пунктов Долина, Дибровное, Курулька, Мазановка, Богородичное, Краснополье, Адамовка, Сухая Каменка, Гусаровка и Криничное.

Кроме того, добавляют в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, на Славянском направлении враг пытается усовершенствовать систему логистического обеспечения.

Провалилось накануне наступление у россиян и на Лисичанском направлении.

В частности, украинские защитники заставили армию РФ отойти после неудачного наступления в направлении Верхнекаменского.

Это село в Бахмутском районе Донецкой области так же, как и Золотаревку в Попаснянском районе Луганской области, российские захватчики обстреливали 1 июля из ствольной и реактивной артиллерии.

Под огнем из таких же видов вооружения находились районы Белогоровки, Маяков и Донецкого на Краматорском направлении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 129-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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