У РФ провалився штурм Богородичного та наступ на Верхньокам’янське – ЗСУ
Українські військові протягом минулої доби зруйнували плани ворога одразу на двох напрямках на Сході.
Так, росіяни 1 липня штурмували Богородичне на Слов’янському напрямку, однак успіху не мали.
Нині на цьому напрямку окупанти ведуть оборонні бої.
Армія РФ обстріляла з артилерії райони населених пунктів Долина, Дібрівне, Курулька, Мазанівка, Богородичне, Краснопілля, Адамівка, Суха Кам’янка, Гусарівка та Криничне.
Крім того, додають у Генеральному штабі Збройних сил України, на Слов’янському напрямку ворог намагається вдосконалити систему логістичного забезпечення.
Провалився напередодні наступ у росіян і на Лисичанському напрямку.
Зокрема, українські захисники змусили армію РФ відійти після невдалого наступу в напрямку Верхньокам’янського.
Це село в Бахмутському районі Донецької області так само, як і Золотарівку в Попаснянському районі Луганської області російські загарбники обстрілювали 1 липня із ствольної та реактивної артилерії.
Під вогнем із таких самих видів озброєння перебували райони Білогорівки, Маяків та Донецького на Краматорському напрямку.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 129-ту добу.
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