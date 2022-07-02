У РФ провалився штурм Богородичного та наступ на Верхньокам’янське – ЗСУ

Липень, 02 в 8:31

Українські військові протягом минулої доби зруйнували плани ворога одразу на двох напрямках на Сході.

Так, росіяни 1 липня штурмували Богородичне на Слов’янському напрямку, однак успіху не мали.

Нині на цьому напрямку окупанти ведуть оборонні бої.

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Армія РФ обстріляла з артилерії райони населених пунктів Долина, Дібрівне, Курулька, Мазанівка, Богородичне, Краснопілля, Адамівка, Суха Кам’янка, Гусарівка та Криничне.

Крім того, додають у Генеральному штабі Збройних сил України, на Слов’янському напрямку ворог намагається вдосконалити систему логістичного забезпечення.

Провалився напередодні наступ у росіян і на Лисичанському напрямку.

Зокрема, українські захисники змусили армію РФ відійти після невдалого наступу в напрямку Верхньокам’янського.

Це село в Бахмутському районі Донецької області так само, як і Золотарівку в Попаснянському районі Луганської області російські загарбники обстрілювали 1 липня із ствольної та реактивної артилерії.

Під вогнем із таких самих видів озброєння перебували райони Білогорівки, Маяків та Донецького на Краматорському напрямку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 129-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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