Июль, 02 в 10:00

За прошедшие сутки, 1 июля, украинские военные отразили два массированных наступления российских оккупантов – в направлении Верхнекаменки и Лисичанского желатинового завода.

Как проинформировал глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай, войска РФ получили мощный ответ, не добились успеха и отошли.

– 1 июля Вооруженными силами Украины отражены два массированных наступления россиян – в направлении Верхнекаменки и желатинового завода, где враг попытался провести разведку боем. В обоих случаях оккупанты отошли, — подчеркнул Гайдай.

Он также рассказал, что российские захватчики продолжают наступление на последний форпост Луганской области – город Лисичанск, уничтожая его до основания. Войска РФ совершают атаки с разных сторон, поскольку имеют много живой силы и техники.

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– Россияне штурмуют Лисичанск с разных сторон, для этого применяют большое количество сил и средств. Орки действуют в рамках своей “ползучей тактики” – уничтожают населенный пункт, – отметил Гайдай.

Так, российские войска обстреливают жилой массив города, в результате чего возникают пожары. От попаданий вражеских снарядов многоэтажки выгорают до основания – от первого до последнего этажа.

Украинские военные отразили два массированных наступления оккупантов в Луганской области – Гайдай / 15 фотографий

Как уточнил глава ОВА, тушить масштабные пожары под постоянными обстрелами оккупантов очень тяжело.

– Едва успеваем ликвидировать масштабные возгорания в Лисичанске. А именно в многоквартирном доме, где пламя распространилось по нескольким квартирам. Или в торговом центре – если бы вовремя не потушили пожар на площади 1 800 кв. м, трудно представить последствия, – рассказал Гайдай.

Оккупанты также уничтожают городки и села, расположенные вблизи Лисичанска, расстреливая их из артиллерии и другого вооружения. В частности, за прошедшие сутки войска РФ открывали огонь из всех имеющихся видов оружия по Приволью, Волчеяровке, Золотаровке, Лоскутовке, Верхнекаменке, Белогоровке.

Украинские защитники сдерживают наступление врага.

Как известно, полномасштабная война в Украине продолжается уже 129-е сутки.За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Гайдай, Луганская ОВА

Фото: Сергей Гайдай, Луганская ОВА