Бої на Луганщині

Липень, 02 в 10:00

Протягом минулої доби, 1 липня, українські військові відбили два масовані наступи російських окупантів – у напрямку Верхньокам’янки та Лисичанського желатинового заводу.

Як поінформував очільник Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай, війська РФ отримали потужну відповідь, не досягли успіху та відійшли.

– 1 липня Збройними силами України відбито два масованих наступи росіян – в напрямку Верхньокам’янки та желатинового заводу, де ворог мав спробу провести розвідку боєм. В обох випадках окупанти відійшли, – наголосив Гайдай.

Він також розповів, що російські загарбники продовжують наступ на останній форпост Луганщини – місто Лисичанськ, знищуючи його вщент. Війська РФ здійснюють атаки з різних боків, оскільки мають багато живої сили та техніки.

Зараз дивляться

– Росіяни штурмують Лисичанськ із різних боків, для цього застосовують велику кількість сил і засобів. Орки діють у рамках своєї “повзучої тактики” – винищують населений пункт, – зазначив Гайдай.

Так, російські війська обстрілюють житловий масив міста, внаслідок чого виникають пожежі. Від влучань ворожих снарядів багатоповерхівки вигорають вщент – від першого до останнього поверху.

Українські військові відбили два масовані наступи окупантів на Луганщині – Гайдай / 15 фотографий

Як уточнив очільник ОВА, гасити масштабні пожежі під постійними обстрілами окупантів дуже важко.

– Ледве встигаємо ліквідувати масштабні загоряння в Лисичанську. Як-от у багатоквартирному будинку, де полум’я розповсюдилося по декількох квартирах. Або у торговельному центрі – якщо вчасно не загасили б пожежу на площі 1 800 кв. м, важко уявити наслідки, – розповів Гайдай.

Окупанти також знищують містечка й села, розташовані поблизу Лисичанська, розстрілюючи їх із артилерії та іншого озброєння. Зокрема, упродовж минулої доби війська РФ відкривали вогонь зі всіх наявних видів зброї по Привіллю, Вовчоярівці, Золотарівці, Лоскутівці, Верхньокам’янці, Білогорівці.

Українські захисники стримують наступ ворога.

Як відомо, повномасштабна війна в Україні триває вже 129-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Гайдай, Луганська ОВА

Фото: Сергій Гайдай, Луганська ОВА