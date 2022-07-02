Правительство Германии занизило показатель зависимости ФРГ от нефти из РФ – СМИ

Июль, 02 в 18:24

Правительство Германии занизило показатели нефтяного импорта из России. Это следует из ответа минэкономики ФРГ на запрос экс министра здравоохранения страны, а ныне депутата Бундестага от фракции ХДС/ХСС Йенса Шпана, пишет DW.

В документе указывается, что в мае 2022 года объем импорта нефти из России в Германию составлял 27,8 процента.

При этом в конце апреля после встречи с польским министерством климата и окружающей среды Анной Москвой Габек утверждал, что введение эмбарго против нефти из России возможно, поскольку Германия якобы импортирует оттуда всего 12 процентов от общего объема нефти.

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Эту же цифру Габек назвал повторно 1 мая, когда представлял второй доклад о прогрессе в области энергетической безопасности.

– Зависимость от нефти снизилась до 12 процентов, от каменного угля – до 8 процентов, от газа – до 35 процентов, – говорил он.

Шпан уточнил, что “сокращение зависимости от нефти из России до 12 процентов, о которой несколько недель назад сообщил Габек, было очевидно лишь спонтанной оценкой”.

В минэкономики ФРГ объясняют такую разницу между данными, названными в апреле и фактическими показателями тем, что предприятия-импортеры нефти к тому времени уже сигнализировали, что у них есть возможность отказаться от договоров с Россией в краткосрочной перспективе.

Там считают, что это возможно, если Москва прекратит поставки или будет введено полное эмбарго на российскую нефть.

Сообщается, что в целом Берлин существенно снизил импорт нефти из России после того, как Путин начал полномасштабную войну против Украины.

Так, в марте импорт составлял 37%. Однако представитель фракции правящей Свободной демократической партии (ВДП) в Бундестаге по вопросам энергетической политики Михаэль Крузе раскритиковала темпы снижения зависимости Германии от российской нефти, называя их “абсолютно неудовлетворительными”.