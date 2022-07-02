Уряд Німеччини занизив показник залежності ФРН від нафти з РФ – ЗМІ

Липень, 02 в 18:24

Уряд Німеччини занизив показники нафтового імпорту із Росії. Це випливає з відповіді Мінекономіки ФРН на запит ексміністра охорони здоров’я країни, а нині депутата Бундестагу від фракції ХДС/ХСС Єнса Шпана, пише DW.

У документі зазначається, що у травні 2022 року обсяг імпорту нафти з Росії до Німеччини становив 27,8 відсотка.

При цьому наприкінці квітня після зустрічі з польським міністерством клімату та навколишнього середовища Ганною Москвою Габек стверджував, що введення ембарго проти нафти з Росії можливе, оскільки Німеччина нібито імпортує звідти лише 12 відсотків загального обсягу нафти.

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Цю ж цифру Габек назвав повторно 1 травня, коли представляв другу доповідь про прогрес у галузі енергетичної безпеки.

– Залежність від нафти знизилася до 12 відсотків, від кам’яного вугілля – до 8 відсотків, від газу – до 35 відсотків, – казав він.

Шпан уточнив, що “скорочення залежності від нафти з Росії до 12 відсотків, про яку кілька тижнів тому повідомив Габек, було очевидним лише спонтанною оцінкою”.

У Мінекономіки ФРН пояснюють таку різницю між даними, названими у квітні та фактичними показниками тим, що підприємства-імпортери нафти на той час уже сигналізували, що мають можливість відмовитися від договорів з Росією в короткостроковій перспективі.

Там вважають, що це можливо, якщо Москва припинить постачання або буде запроваджено повне ембарго на російську нафту.

Повідомляється, що загалом Берлін суттєво знизив імпорт нафти з Росії після того, як Путін розпочав повномасштабну війну проти України.

Так, у березні імпорт становив 37%. Проте, представник фракції правлячої Вільної демократичної партії (ВДП) у Бундестазі з питань енергетичної політики Міхаель Крузе розкритикувала темпи зниження залежності Німеччини від російської нафти, називаючи їх “абсолютно незадовільними”.