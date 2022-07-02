Зачищення Зміїного триває: ЗСУ знищили на острові ворожі РСЗВ Град та ЗРК Панцир-С1

Липень, 02 в 7:15

В Україні триває військова операція із зачищення острова Зміїний.

Протягом 1 липня українські військові після дорозвідування виявили та знищили:

реактивну систему залпового вогню Град,

один зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1,

три одиниці броньованої та автомобільної техніки,

автоцистерну та район укриття іншої техніки.

– Ознак присутності ворога не виявлено, – зазначили в Оперативному командуванні Південь.

Як наголосили в ОК Південь, напередодні російські військові завдали шість авіаційних ударів по позиціях українських підрозділів, по острову Зміїному та просто по мирних жителях.

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– Парами та групами гелікоптерів РФ обстрілювала Херсонську та Миколаївську області, а увечері застосувала ще й штурмовики. Минулось без втрат з українського боку, – наголошують в Оперативному командуванні Південь.

У відповідь українські військові завдали авіаударів по російських складах боєприпасів, опорному пункту та скупченню ворожої сили й техніки в районі Снігурівки, Благодатного, Ольгиного та Давидового Броду.

Нині результати дорозвідуються. Однак вже відомо, що армія РФ втратила:

27 військових,

зенітно-ракетний комплекс Тор,

самохідну гаубицю Мста-С,

три одиниці броньованої та автомобільної техніки.

три польові склади боєприпасів на Херсонщині.

Два безпілотники росіяни втратили під час розвідки позицій ЗСУ в Херсонському та Скадовському районах.

– Запалювальними боєприпасами із пари винищувачів російські військові намагалися випалити на острові Зміїному “залишки доброї волі”, що лишилися після них у вигляді покинутої техніки. Уже знайома тактика “невлучання” і тут була продемонстрована в кількох варіантах, – зазначили в ОК Південь.

Увечері 1 липня ворожа авіація знову намагалася атакувати Одещину. Однак ракету Х-31, випущену з літака над морем, влучно знищив зенітний ракетний підрозділ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 129-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ОК Південь