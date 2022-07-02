Зачищення Зміїного триває: ЗСУ знищили на острові ворожі РСЗВ Град та ЗРК Панцир-С1
В Україні триває військова операція із зачищення острова Зміїний.
Протягом 1 липня українські військові після дорозвідування виявили та знищили:
- реактивну систему залпового вогню Град,
- один зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1,
- три одиниці броньованої та автомобільної техніки,
- автоцистерну та район укриття іншої техніки.
– Ознак присутності ворога не виявлено, – зазначили в Оперативному командуванні Південь.
Як наголосили в ОК Південь, напередодні російські військові завдали шість авіаційних ударів по позиціях українських підрозділів, по острову Зміїному та просто по мирних жителях.
– Парами та групами гелікоптерів РФ обстрілювала Херсонську та Миколаївську області, а увечері застосувала ще й штурмовики. Минулось без втрат з українського боку, – наголошують в Оперативному командуванні Південь.
У відповідь українські військові завдали авіаударів по російських складах боєприпасів, опорному пункту та скупченню ворожої сили й техніки в районі Снігурівки, Благодатного, Ольгиного та Давидового Броду.
Нині результати дорозвідуються. Однак вже відомо, що армія РФ втратила:
- 27 військових,
- зенітно-ракетний комплекс Тор,
- самохідну гаубицю Мста-С,
- три одиниці броньованої та автомобільної техніки.
- три польові склади боєприпасів на Херсонщині.
Два безпілотники росіяни втратили під час розвідки позицій ЗСУ в Херсонському та Скадовському районах.
– Запалювальними боєприпасами із пари винищувачів російські військові намагалися випалити на острові Зміїному “залишки доброї волі”, що лишилися після них у вигляді покинутої техніки. Уже знайома тактика “невлучання” і тут була продемонстрована в кількох варіантах, – зазначили в ОК Південь.
Увечері 1 липня ворожа авіація знову намагалася атакувати Одещину. Однак ракету Х-31, випущену з літака над морем, влучно знищив зенітний ракетний підрозділ.
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Джерело: ОК Південь