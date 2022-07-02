ВСУ уничтожили уже более 35,8 тыс. оккупантов и 1 582 вражеских танка
За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили еще около 120 российских оккупантов, пять танков и четыре артиллерийские системы.
Об этом свидетельствуют обновленные данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Наибольшие потери враг понес на Бахмутском направлении.
Общие боевые потери войск РФ в полномасштабной войне против Украины с 24 февраля по 2 июля ориентировочно составили:
- личного состава – ликвидировано около 35 870 человек (+120 оккупантов за сутки);
- танков – 1 582 (+5 за сутки);
- боевых бронированных машин – 3 737 (+1 за сутки);
- артиллерийских систем – 800 (+4 за сутки);
- РСЗО (реактивных систем залпового огня) – 246;
- средств ПВО – 105;
- самолетов – 217;
- вертолетов – 186;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 653 (+8 за сутки);
- крылатых ракет – 144 (+1 за сутки);
- кораблей/катеров – 15;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 614 единиц (+4 за сутки);
- специальной техники – 61 единица.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.07 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 02.07 were approximatelyhttps://t.co/i8BsRpEsb3 pic.twitter.com/W4o2Hsbdtp
— Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) July 2, 2022
Как накануне сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, во время полномасштабной войны более 90 тыс. россиян получили ранения, более 30 тыс. погибли. В то же время российское руководство многих оккупантов выдает как “потерянных”, чтобы не выплачивать денежные компенсации их семьям.
Согласно последнему перехвату ГУР Минобороны Украины, оккупанты массово пытаются уволиться из армии.
Источник: Генеральный штаб ВСУ
Фото: Генеральный штаб ВСУ