За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили еще около 120 российских оккупантов, пять танков и четыре артиллерийские системы.

Об этом свидетельствуют обновленные данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Наибольшие потери враг понес на Бахмутском направлении.

Общие боевые потери войск РФ в полномасштабной войне против Украины с 24 февраля по 2 июля ориентировочно составили:

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.07 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 02.07 were approximatelyhttps://t.co/i8BsRpEsb3 pic.twitter.com/W4o2Hsbdtp

— Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) July 2, 2022