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Факты / Украина

ВСУ уничтожили уже более 35,8 тыс. оккупантов и 1 582 вражеских танка

Юлия Соколова, редактор ленты
ВСУ уничтожили уже более 35,8 тыс. оккупантов и 1 582 вражеских танка

За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили еще около 120 российских оккупантов, пять танков и четыре артиллерийские системы.

Об этом свидетельствуют обновленные данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Наибольшие потери враг понес на Бахмутском направлении.

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Общие боевые потери войск РФ в полномасштабной войне против Украины с 24 февраля по 2 июля ориентировочно составили:

  • личного состава – ликвидировано около 35 870 человек (+120 оккупантов за сутки);
  • танков – 1 582 (+5 за сутки);
  • боевых бронированных машин – 3 737 (+1 за сутки);
  • артиллерийских систем – 800 (+4 за сутки);
  • РСЗО (реактивных систем залпового огня) – 246;
  •  средств ПВО – 105;
  • самолетов – 217;
  • вертолетов – 186;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 653 (+8 за сутки);
  • крылатых ракет – 144 (+1 за сутки);
  • кораблей/катеров – 15;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 614 единиц (+4 за сутки);
  • специальной техники – 61 единица.

Как накануне сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, во время полномасштабной войны более 90 тыс. россиян получили ранения, более 30 тыс. погибли. В то же время российское руководство многих оккупантов выдает как “потерянных”, чтобы не выплачивать денежные компенсации их семьям.

Согласно последнему перехвату ГУР Минобороны Украины, оккупанты массово пытаются уволиться из армии.

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Источник: Генеральный штаб ВСУ

Фото: Генеральный штаб ВСУ

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