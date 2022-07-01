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Факты / Украина / Общество

Более 90 тыс. раненых и много пропавших без вести — Резников о потерях врага

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Более 90 тыс. раненых и много пропавших без вести — Резников о потерях врага
Фото: Генштаб ВСУ

Российское руководство многих оккупантов выдает за “потерянных”, чтобы не выплачивать денежные компенсации семьям. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Он отметил, что враг уже потерял более 30 тыс. своих солдат в Украине. Еще более 90 тыс. россиян получили ранения.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что на данный момент рашисты хотят выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. А также ставят задачи по содержанию и обеспечению сухопутного коридора с оккупированным Крымом, блокировке морских коммуникаций Украины в Черном море.

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— В свою очередь, территорию Беларуси использует для нанесения ракетных ударов по Украине. Мы делаем все, чтобы защищать все потенциально угрожающие направления, – отметил Резников.

1 июля ГУР опубликовал очередной перехват одного из российских захватчиков. Российский военный рассказал своей матери о том, что военные в его подразделении массово пытаются уволиться из армии.

Так, оккупант сообщил матери, что недавно написал рапорт на увольнение из армии. То же самое, по его словам, сделали другие военные из его подразделения – они передали документы старшему офицеру.

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Источник: Минобороны
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