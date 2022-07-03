Июль, 03 в 0:48

Украине понадобится менее пяти лет, чтобы стать полноценным членом Европейского Союза.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам Европейской и Евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала в эфире Украинского радио.

Ее спросили, какие у нее прогнозы относительно полноценного членства Украины в Евросоюзе.

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– Наши прогнозы достаточно амбициозные. Я не хочу говорить о конкретных датах, они ведь зависят не только от того, насколько мы будем готовы. Они зависят от того, что каждая страна ЕС, которая председательствует, например сейчас Чехия, хочет получить свои дивиденды от членства Украины, — пояснила она.

По ее словам, процесс обретения членства в Евросоюзе через эти процессы “определенным образом растягивается”.

– Украина не будет медлить с выполнением домашней работы, и мы точно не допустим затягивания процесса расширения. Мы выполнили свою часть задач, сможем перейти к переговорам и политически присоединиться к ЕС в рекордные сроки. Так же, как мы стали кандидатом, – сказала Ольга Стефанишина.

Ее спросили, следует ли вычислять вступление в Евросоюз десятком или десятками лет.

– Это до десятка лет, до пятилетки, – ответила Стефанишина.

Министр отметила, что в коммуникации с Евросоюзом Украина отмечает индивидуальный подход.

— Расширение ЕС происходило в разные исторические процессы, во время разных исторических событий. Сегодня мы работаем над тем, чтобы ЕС переориентировал свою работу по Украине от политики соседства к политике расширения. Это внутренняя работа в Брюсселе. Со своей стороны, мы будем заимствовать опыт таких стран, которые организовывали процессы адаптации законодательства, экспертизы, работы министерств. Важный процесс координации, позволяющий лидерам, политикам вести необходимые переговоры, – пояснила она.

Напомним, по данным Киевского международного института социологии, по состоянию на 1 июля, абсолютное большинство украинцев — 90% — поддерживают вступление Украины в состав ЕС. При этом более 70% хотят, чтобы Украина стала членом НАТО.

Источник: Украинское радио