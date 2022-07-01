Президент Украины Владимир Зеленский 1 июля выступил в Верховной Раде, в ходе которого было подписано совместное заявление в знак единства всех ветвей власти на пути к членству в Евросоюзе.

– Началась новая история Украины и Европейского Союза. Мы теперь не рядом, мы теперь вместе. Не два соседа, между которыми границы и барьеры, а одна европейская семья, имеющая общие ценности и судьбу. Это не просто слова, не декларативно, не какие-либо надежды, политический расчет – это юридически зафиксированный статус. 115 дней между подачей украинской заявки на вступление и ответом ЕС – это рекордно короткий срок, – сказал глава государства.

Теперь, по его словам, Украину необходимо подготовить к переговорам о полноценном членстве в ЕС.

– Многие решения будут зависеть от Верховной Рады, от каждого депутата, от того, как вы готовы работать над этими решениями, как вы готовы координировать свою работу с правительством и дипломатами. Соглашение об ассоциации выполнено уже на 63%, следующие 37% – это задача для всех нас. Но вам предстоит еще разработать и принять десятки необходимых законопроектов, – подчеркнул Зеленский.

Президент также объявил о подписании совместного заявления в знак единства всех ветвей власти на пути к членству в ЕС.

— Сегодня мы подписываем совместное заявление, которое является сигналом единства всех ветвей власти и доказательством нашего стремления в достижении стратегической цели, а именно полноценного членства в Европейском Союзе, — сказал он.

Подписание этого заявления имеет такое же значение, как подписание заявки на вступление, считает президент.

– Наш путь к членству в ЕС не должен длиться десятилетиями. Мы должны пройти этот путь быстро. Насколько это возможно, зависит от нас. Мы должны выполнить свою работу идеально, чтобы наши друзья в ЕС также быстро одобрили еще одно историческое решение, – подчеркнул Зеленский.

Заявление на трибуне Верховной Рады подписал президент, а также спикер парламента Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль. По видеосвязи присутствовала на этом заседании и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

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