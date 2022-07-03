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Факты / Украина

В РФ оборонные заводы отказываются ремонтировать разбитую на войне технику – разведка

Валентина Летяк, редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

У оккупантов возникли проблемы с восстановлением поврежденной боевой техники, поскольку оборонные заводы в РФ отказываются ее ремонтировать.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, между военным руководством России и директорами оборонных заводов обостряется конфликт. Причина банальна – решисты перед отправкой техники на ремонт полностью ее раскомплектовывают, а запчасти и агрегаты продают или обменивают на алкоголь.

То есть до ремонтных заводов иногда доезжают только обгоревшие остовы БМП и танков.

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Поэтому директора предприятий отдали приказ работникам не принимать технику на ремонт, мотивируя это отсутствием компонентов и недостаточным финансированием работ.

Командование ВС РФ пыталось решить проблему, создав ремонтные бригады, которые должны восстанавливать технику вблизи зон боевых действий, однако и здесь помешала коррупция и жажда наживы среди военного руководства.

– За время российско-украинской войны защитники Украины обезвредили более 40% боеспособных танков, БМП и бронетранспортеров оккупационных частей только из Южного военного округа РФ. Их восстановление нужно проводить на специальных ремонтных предприятиях, – уточняют в украинской разведке.

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