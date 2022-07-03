В РФ оборонные заводы отказываются ремонтировать разбитую на войне технику – разведка
У оккупантов возникли проблемы с восстановлением поврежденной боевой техники, поскольку оборонные заводы в РФ отказываются ее ремонтировать.
По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, между военным руководством России и директорами оборонных заводов обостряется конфликт. Причина банальна – решисты перед отправкой техники на ремонт полностью ее раскомплектовывают, а запчасти и агрегаты продают или обменивают на алкоголь.
То есть до ремонтных заводов иногда доезжают только обгоревшие остовы БМП и танков.
Поэтому директора предприятий отдали приказ работникам не принимать технику на ремонт, мотивируя это отсутствием компонентов и недостаточным финансированием работ.
Командование ВС РФ пыталось решить проблему, создав ремонтные бригады, которые должны восстанавливать технику вблизи зон боевых действий, однако и здесь помешала коррупция и жажда наживы среди военного руководства.
– За время российско-украинской войны защитники Украины обезвредили более 40% боеспособных танков, БМП и бронетранспортеров оккупационных частей только из Южного военного округа РФ. Их восстановление нужно проводить на специальных ремонтных предприятиях, – уточняют в украинской разведке.