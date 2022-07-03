Наемник из “ДНР” рассказал, как его пьяные командиры стреляли в своих

Июль, 03 в 17:14

В очередном перехваченном разговоре оккупантов украинской разведкой “деэнеровец” рассказал, как пьяные российские командиры стреляли в своих связистов.

– Мы вчера вечером с поста пришли. Слышим, на стороне связистов такая стрельба началась. И взрывы, и стрельба. Думали, хрен знает что. А потом прислушались – только один автомат стреляет. А сегодня информация: наши замечательные суперкомандиры, разумеется, под синим змеем, решили пострелять в сторону связистов. Пацан говорит: я вот успел лечь и слышал, как над головой летало. Бросили гранату у дома, осколком посекло. Взорвалась рядом с БК. Командиры, – сказал рашист.

Он также рассказал о 19-летнем снайпере их подразделения со зрением минус семь, которого недавно убили в бою. По его словам, сначала собирали “какую-то бумажку родителям для выплаты”.

Но потом сказал, что этого не сделают и даже не запишут, что он погиб в боевых действиях, а оформят, как просто погиб.

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Также он отметил, что их полковника Ставра посадили в тюрьму в ОРДО за то, что он продал 10 российских КамАЗов. По словам российского наемника, во время их пребывания в Песках Донецкой области полковник рассказывал оккупантам, что они там умрут.

В другом перехваченном разговоре российский агрессор рассказал своей матери о том, что военные в его подразделении массово пытаются уволиться из армии.

Он сообщил матери, что недавно написал рапорт на увольнение из армии. То же самое, по его словам, сделали другие военные из его подразделения – они передали документы старшему офицеру.