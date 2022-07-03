У РФ оборонні заводи відмовляються ремонтувати розбиту на війні техніку – розвідка

Липень, 03 в 18:23

В окупантів виникли проблеми з відновленням пошкодженої бойової техніки, оскільки оборонні заводи в РФ відмовляються її ремонтувати.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, між військовим керівництвом Росії та директорами оборонних заводів загострюється конфлікт. Причина банальна – рашисти перед відправкою техніки на ремонт повністю її розкомплектовують, а запчастини та агрегати продають або ж обмінюють на алкоголь.

Тобто до ремонтних заводів інколи доїжджають лише обгорілі остови БМП та танків.

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Тому директори підприємств наказали працівникам не приймати техніку на ремонт, мотивуючи це відсутністю компонентів та недостатнім фінансуванням робіт.

Командування ЗС РФ намагалося вирішити проблему, створивши ремонтні бригади, які мали б відновлювати техніку поблизу зон бойових дій, проте й тут завадила корупція та жага до наживи серед військового керівництва.