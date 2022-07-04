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Факты / Украина

Буданов объяснил неточность российских ракет Х-22

Валентина Летяк, редактор ленты
Буданов объяснил неточность российских ракет Х-22
Фото: Depositphotos

Ракеты Х-22, которые Россия сейчас использует для обстрелов украинских городов, на самом деле предназначены для ядерных ударов, просто они заряжены обычными боеголовками, объяснил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

– Это не просто старые советские ракеты Х-22. Это ракета, предназначенная для нанесения ядерных ударов. Поэтому у нее показатель точности плюс-минус километр. Это вообще было нормально. Она предназначена для нанесения ядерных ударов, а они стреляют обычной боеголовкой, – уточнил главный украинский разведчик.

Именно поэтому, по его словам, у них нет ожидаемой точности.

Буданов также считает, что угроза ракетных ударов России еще сохраняется.

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Именно такими ракетами РФ нанесла удар в ночь с 30 июня на 1 июля по многоэтажному жилому дому и базе отдыха в Одесской области. В результате ракетного удара по Сергеевке погиб 21 человек, ранения получили 38 человек.

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Источник: РБК-Украина
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