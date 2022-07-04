Буданов пояснив неточність російських ракет Х-22

Липень, 04 в 11:25

Ракети Х-22, які Росія зараз використовує для обстрілів українських міст, насправді призначені для ядерних ударів, просто вони заряджені звичайними боєголовками, пояснив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

– Це не просто старі радянські ракети Х-22. Це ракета, яка була призначена для ядерних ударів. Тому в неї показник точності плюс-мінус кілометр. Це взагалі було нормально. Вона призначена для завдання ядерних ударів, а вони стріляють звичайною боєголовкою, – уточнив головний український розвідник.

Саме тому, за його словами, вони не мають очікуваної точності.

Буданов також вважає, що загроза ракетних ударів Росії ще зберігається.

Зараз дивляться

Cаме такими ракетами РФ завдала удару у ніч з 30 червня на 1 липня по багатоповерховому житловому будинку та базі відпочинку в Одеській області. Внаслідок ракетного удару по Сергіївці загинула 21 людина, поранень зазнали 38 людей.