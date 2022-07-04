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Факти / Україна

Буданов пояснив неточність російських ракет Х-22

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Буданов пояснив неточність російських ракет Х-22
Фото: Depositphotos

Ракети Х-22, які Росія зараз використовує для обстрілів українських міст, насправді призначені для ядерних ударів, просто вони заряджені звичайними боєголовками, пояснив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

– Це не просто старі радянські ракети Х-22. Це ракета, яка була призначена для ядерних ударів. Тому в неї показник точності плюс-мінус кілометр. Це взагалі було нормально. Вона призначена для завдання ядерних ударів, а вони стріляють звичайною боєголовкою, – уточнив головний український розвідник.

Саме тому, за його словами, вони не мають очікуваної точності.

Буданов також вважає, що загроза ракетних ударів Росії ще зберігається.

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Cаме такими ракетами РФ завдала удару у ніч з 30 червня на 1 липня по багатоповерховому житловому будинку та базі відпочинку в Одеській області. Внаслідок ракетного удару по Сергіївці загинула 21 людина, поранень зазнали 38 людей.

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Джерело: РБК-Україна
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