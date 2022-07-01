Июль, 01 в 6:32

В Одесской области в результате российских ракетных обстрелов ночью 1 июля погибли 17 человек. Еще 31 – пострадал.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Так, 1 июля около 1.00 в пгт в Белгород-Днестровском районе в результате ракетного удара произошло частичное разрушение девятиэтажного жилого дома с последующим возгоранием пристроенного к нему магазина на площади около 20 м кв.

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— По состоянию на 6.00 погибли 14 человек и пострадали 30 человек (из них три ребенка). Подразделениями ГСЧС из-под завалов спасены семь человек (из них три ребенка). Работы продолжаются, — отметили в ГСЧС.

Кроме того, в это же время в российские захватчики попали в здание базы отдыха в Белгород-Днестровском. В результате ракетного удара произошло частичное разрушение трехэтажного и четырехэтажного здания.

— Погибли три человека, из них один ребенок. Пострадал один человек. Спасательные работы продолжаются, — добавили в ГСЧС.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 128-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: ГСЧС