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Факты / Украина

Обсудим будущее Украины и мира: Зеленская о Втором саммите первых леди и джентельменов в Киеве

Валентина Чорна, редактор раздела Lifestyle
Обсудим будущее Украины и мира: Зеленская о Втором саммите первых леди и джентельменов в Киеве
Фото: Офис президента

23 июля в Киеве пройдет Второй саммит первых леди и джентльменов.

Проведение мероприятия первая леди Елена Зеленская анонсировала во время выступления на конференции в Лугано по поводу послевоенного восстановления Украины.

– Участники конференции смогут принять участие онлайн или лично, приехав в Украину. Центральной фигурой и темой саммита станет Человек, человеческий капитал. Мы обсудим, какое послевоенное будущее Украины и мира нас ждет, как государству отстроить все сферы жизни, как инвестировать в людей, чтобы это давало развитие всем. Думаю, этот разговор будет полезен всему миру, поскольку война в Украине повлияла на людей не только в моей стране, — сказала она.

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По словам Зеленской, какие-либо дискуссии по поводу послевоенного восстановления страны не имеют смысла, если они не ставят в основу восстановление людей.

– Когда мы говорим о восстановлении – это не только о строительстве. Дома без людей – ничто. Еще до войны одним из приоритетов моей работы была безбарьерность. Мы стремились сделать среду максимально комфортной для людей с разными потребностями. Теперь это еще более важно, потому что ежедневно война калечит десятки взрослых и маленьких. Каждый, кто пострадал, должен иметь возможность жить в послевоенном обществе, как и до войны, — сказала первая леди.

Зеленская отметила важность оказания психологической помощи пострадавшим, поскольку сейчас тревожность испытывают 60% украинцев.

– По моей инициативе государство запустило Национальную программу психологического здоровья и психосоциальной поддержки, чтобы системно преодолеть в обществе травматические и стрессовые последствия войны, – сказала она.

Также первая леди отметила Израиль как страну, которая является лучшим примером того, как жить и работать в условиях постоянных угроз.

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