Липень, 04 в 19:48

23 липня у Києві відбудеться Другий саміт перших леді та джентльменів.

Проведення заходу перша леді Олена Зеленська анонсувала під час виступу на конференції у Лугано щодо післявоєнної відбудови України.

– Учасники конференції зможуть взяти участь онлайн чи особисто, приїхавши в Україну. Центральною фігурою та темою саміту стане Людина, людський капітал. Ми обговоримо, яке повоєнне майбутнє України та світу нас чекає, як державі відбудувати всі сфери життя, як інвестувати в людей, щоб це давало розвиток всім. Думаю, ця розмова буде корисною усьому світу, оскільки війна в Україні вплинула на людей не лише в моїй країні, – сказала вона.

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За словами Зеленської, будь-які дискусії щодо післявоєнної відбудови країни не мають сенсу, якщо вони не ставлять в основу відновлення людей.

– Коли ми говоримо про відновлення – це не тільки про будівництво. Будинки без людей – ніщо. Ще до війни одним із пріоритетів моєї роботи була безбар’єрність. Ми прагнули зробити середовище максимально комфортним для людей із різними потребами. Тепер це ще більш важливо, бо щодня війна калічить десятки дорослих і маленьких. Кожен, хто постраждав, повинен мати можливість жити у післявоєнному суспільстві, як і до війни, – сказала перша леді.

Зеленська наголосила на важливості надання психологічної допомоги постраждалим, оскільки нині тривожність відчувають 60% українців.

– За моєю ініціативою держава запустила Національну програму психологічного здоров’я та психосоціальної підтримки, щоб системно подолати в суспільстві травматичні та стресові наслідки війни, – сказала вона.

Також перша леді відзначила Ізраїль як країну, яка є найкращим прикладом того, як жити та працювати в умовах постійних загроз.