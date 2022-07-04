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Факты / Украина

Россияне преобладали в десять раз во время захвата Лисичанска — Гайдай

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Россияне преобладали в десять раз во время захвата Лисичанска — Гайдай

Россияне во время наступления на Лисичанск преобладали в десять раз, сейчас оккупанты уже закрепляются в городе.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

– Даже в последний день обороны Лисичанска под плотным огнем медики госпитализировали раненых, спасали город пожарные, полиция фиксировала преступления.

Держали строй, даже когда это уже казалось невозможным. Россияне преобладали в десять раз. Это нашествие разрушало город и убивало людей, — сообщил Гайдай.

Многие раненые местные жители вывезены в больницы Днепра, Львова и Ивано-Франковска.

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– Российская армия собрала силы по всем возможным направлениям и сосредоточила их в Лисичанске. Их преимущество в личном составе мы нивелировали мастерством украинских бойцов. Однако необходимое для вытеснения врага количество дальнобойного оружия к нам еще не поступило.

Оккупанты закрепились в Лисичанске. Удалось им и форсировать реку Северский Донец, чтобы на пятый месяц войны захватить Белогоровку. Под контролем россиян уже и Золотаревка, – добавил глава Луганской областной военной администрации.

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Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай

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