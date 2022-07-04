РФ усилила присутствие подводной лодкой в Черном море — ОК Юг
Ситуация в операционной зоне ОК Юг динамичная и напряженная, но находится под контролем сил обороны. Об этом сообщили в ведомстве.
В северо-западной части Черного моря корабельная группировка вражеских сил дополнительно усилена подлодкой. Итак, наготове 28 ракет типа Калибр. 2 ВДК напоминают о присутствии во враждебных планах десантной операции.
С Черного моря в Днестровский лиман течением занесло морскую мину. Вовремя обнаружена она находилась на прибрежном участке с усложненным доступом, но под наблюдением специалистов подрывной команды ВМС, которые обеспечили ее контролируемый подрыв на месте.
Противник продолжает наносить авиационные и ракетные удары, вести артиллерийские обстрелы, но не имеет успеха и продвижения на запад, обустраивает отступные позиции.
На Криворожье ночью была обстреляна Зеленодольская община. Попали по дачным домам в пригороде Зеленодольска. Три дома разрушены, один — поврежден. Предварительно – люди не пострадали.
Пытаясь вернуть себе утраченные позиции накануне, ночью, на Херсонщине, в направлении Ивановки и Потемкиного, противник применял артиллерийско-минометное вооружение. Удачи не имел.
Взрывы и обстрелы раздавались в Бериславском и Каховском районах. оккупанты используют все возможные виды оружия, так как каждый раз уничтожается все больше домов, социальной инфраструктуры.
По сообщению жителей области, из-за ежедневных боевых действий возникает много пожаров в лесах и на полях с пшеницей. Трудно провести жатву, ведь постоянно идут бои.
В областном центре сопротивление не утихает. На улицах появляется все больше патриотических надписей, изображений флага Украины и призывов к победе.
В Николаевской области продолжаются обстрелы сел по линии разграничения. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
На рассвете в результате обстрелов в Широковской общине попало по двум домохозяйствам, водонапорной башне, фермерскому хозяйству. Разрушен один жилой дом. Потерпевших нет.
Парами ударных вертолетов Ка-52 и их одиночным использованием враг трижды атаковал наши позиции в районе админграницы областей. Потерь нет.
Тяжелой ствольной артиллерией среди дня враг гонял по Николаеву и Великой Костромке. В Николаеве семью снарядами ударено в район одного из городских кладбищ, а в Великой Костромке – по окрестностям села. Потери не зафиксированы.
Пытаясь разведать наши позиции в Херсонской области, враг запускал беспилотник Орлан-10, который силами расчета переносного зенитно-ракетного комплекса уничтожен.
По двум вражеским складам боеприпасов в Баштанском и Снигиревском районах Николаевщины нанесен авиационный и ракетный удары. Есть подтверждение ликвидации одного состава, остальные результаты доразведываются.
В сутки подтвержденные потери противника составляют 47 оккупантов, 2 самоходные артустановки, гаубица Мста-Б, радиолокационная станция и станция радиоэлектронной разведки, а также 3 единицы бронированной техники.
Источник: ОК Південь
Фото: ОК Південь