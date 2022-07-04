Июль, 04 в 7:31

Ситуация в операционной зоне ОК Юг динамичная и напряженная, но находится под контролем сил обороны. Об этом сообщили в ведомстве.

В северо-западной части Черного моря корабельная группировка вражеских сил дополнительно усилена подлодкой. Итак, наготове 28 ракет типа Калибр. 2 ВДК напоминают о присутствии во враждебных планах десантной операции.

С Черного моря в Днестровский лиман течением занесло морскую мину. Вовремя обнаружена она находилась на прибрежном участке с усложненным доступом, но под наблюдением специалистов подрывной команды ВМС, которые обеспечили ее контролируемый подрыв на месте.

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Противник продолжает наносить авиационные и ракетные удары, вести артиллерийские обстрелы, но не имеет успеха и продвижения на запад, обустраивает отступные позиции.

На Криворожье ночью была обстреляна Зеленодольская община. Попали по дачным домам в пригороде Зеленодольска. Три дома разрушены, один — поврежден. Предварительно – люди не пострадали.

Пытаясь вернуть себе утраченные позиции накануне, ночью, на Херсонщине, в направлении Ивановки и Потемкиного, противник применял артиллерийско-минометное вооружение. Удачи не имел.

Взрывы и обстрелы раздавались в Бериславском и Каховском районах. оккупанты используют все возможные виды оружия, так как каждый раз уничтожается все больше домов, социальной инфраструктуры.

По сообщению жителей области, из-за ежедневных боевых действий возникает много пожаров в лесах и на полях с пшеницей. Трудно провести жатву, ведь постоянно идут бои.

В областном центре сопротивление не утихает. На улицах появляется все больше патриотических надписей, изображений флага Украины и призывов к победе.

В Николаевской области продолжаются обстрелы сел по линии разграничения. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

На рассвете в результате обстрелов в Широковской общине попало по двум домохозяйствам, водонапорной башне, фермерскому хозяйству. Разрушен один жилой дом. Потерпевших нет.

Парами ударных вертолетов Ка-52 и их одиночным использованием враг трижды атаковал наши позиции в районе админграницы областей. Потерь нет.

Тяжелой ствольной артиллерией среди дня враг гонял по Николаеву и Великой Костромке. В Николаеве семью снарядами ударено в район одного из городских кладбищ, а в Великой Костромке – по окрестностям села. Потери не зафиксированы.

Пытаясь разведать наши позиции в Херсонской области, враг запускал беспилотник Орлан-10, который силами расчета переносного зенитно-ракетного комплекса уничтожен.

По двум вражеским складам боеприпасов в Баштанском и Снигиревском районах Николаевщины нанесен авиационный и ракетный удары. Есть подтверждение ликвидации одного состава, остальные результаты доразведываются.

В сутки подтвержденные потери противника составляют 47 оккупантов, 2 самоходные артустановки, гаубица Мста-Б, радиолокационная станция и станция радиоэлектронной разведки, а также 3 единицы бронированной техники.

Источник: ОК Південь

Фото: ОК Південь