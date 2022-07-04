Росіяни переважали вдесятеро під час захоплення Лисичанська – Гайдай

Липень, 04 в 9:07

Росіяни під час наступу на Лисичанськ переважали вдесятеро, зараз окупанти вже закріплюються в місті.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

– Навіть в останній день оборони Лисичанська під щільним вогнем медики госпіталізували поранених, рятували місто пожежники, поліція фіксувала злочини. Тримали стрій, навіть коли це вже здавалося неможливим. Росіяни переважали вдесятеро. Ця навала руйнувала місто та вбивала людей, – повідомив Гайдай.

Багато поранених місцевих жителів вивезено до лікарень Дніпра, Львова та Івано-Франківська.

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– Російська армія зібрала сили з усіх можливих напрямків і зосередила їх в Лисичанську. Їхню перевагу в особовому складі ми нівелювали майстерністю українських бійців. Однак необхідна для витиснення ворога кількість далекобійної зброї до нас ще не надійшла.

Окупанти закріпилися в Лисичанську. Вдалося їм і форсувати річку Сіверський Донець, щоб на п’ятий місяць війни таки захопити Білогорівку. Під контролем росіян вже й Золотарівка, – додав очільник Луганської обласної військової адміністрації.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай