Июль, 04 в 13:54

Служба безопасности Украины разоблачила и обезвредила российскую агентурную группу, которая разведывала позиции украинской армии и собирала данные по обороне на юге нашего государства.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, агентурную сеть создали сотрудники спецслужб РФ для разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

В общей сложности задержаны трое глубоко законспирированных российских агентов. Спецоперация проходила на территории Николаевской области.

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– Они разведывали боевые позиции и перемещения подразделений ВСУ, а также геолокации стратегических объектов критической инфраструктуры в регионе. Для маскировки преступных действий злоумышленники привлекали своих близких родственников и других местных жителей в качестве информаторов, — отметили в СБУ.

Все разведданные злоумышленники передавали российскому куратору через анонимные Telegram-каналы в формате текстовых сообщений и фотоматериалов с указанием координат.

Кроме сбора информации, агенты РФ также пытались расшатать обстановку в регионе и расширить круг подельников: агитировали граждан поддержать российских оккупантов и оправдывали преступления войск РФ.

У злоумышленников прошли обыски, была обнаружена компьютерная техника и средства связи, которые содержали доказательства работы на спецслужбы РФ.

Российским агентам сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 114-2 (распространение информации о перемещении или расположении ВСУ), ч. 2 ст. 111 (государственная измена), ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).

Правоохранители планируют привлечь к ответственности и других лиц, причастных к деятельности агентурной сети РФ.

Недавно сотрудники СБУ в ходе многоэтапной спецоперации нейтрализовали в Киеве четырех агентов Главного управления Генштаба ВС РФ. Они разведывали позиции Вооруженных сил Украины, расположение объектов критической инфраструктуры, собирали персональные данные военных ВСУ и правоохранителей.