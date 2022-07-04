Липень, 04 в 13:54

Служба безпеки України викрила та знешкодила російську агентурну групу, яка розвідувала позиції української армії та збирала дані щодо оборони на півдні нашої держави.

Як поінформували в пресслужбі СБУ, агентурну мережу створили співробітники спецслужб РФ для розвідувально-підривної діяльності проти України.

Загалом затримані троє глибоко законспірованих російських агентів. Спецоперація проходила на території Миколаївської області.

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– Вони розвідували бойові позиції та переміщення підрозділів ЗСУ, а також геолокації стратегічних об’єктів критичної інфраструктури в регіоні. Для маскування злочинних дій зловмисники залучали своїх близьких родичів та інших місцевих жителів як інформаторів, – зазначили в СБУ.

Усі розвіддані зловмисники передавали російському куратору через анонімні Telegram-канали у форматі текстових повідомлень та фотоматеріалів із зазначенням координат.

Окрім збору інформації, агенти РФ також намагалися розхитати обстановку в регіоні та розширити коло спільників: агітували громадян підтримати російських окупантів та виправдовували злочини військ РФ.

У зловмисників пройшли обшуки, було виявлено комп’ютерну техніку та засоби зв’язку, які містили докази роботи на спецслужби РФ.

Російським агентам повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 114-2 (поширення інформації про переміщення або розташування ЗСУ), ч. 2 ст. 111 (державна зрада), ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії РФ проти України).

Правоохоронці планують притягнути до відповідальності й інших осіб, причетних до діяльності агентурної мережі РФ.

Нещодавно співробітники СБУ в ході багатоетапної спецоперації нейтралізували у Києві чотирьох агентів Головного управління Генштабу ЗС РФ. Вони розвідували позиції Збройних сил України, розташування об’єктів критичної інфраструктури, збирали персональні дані військових ЗСУ та правоохоронців.