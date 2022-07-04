СБУ знешкодила агентів РФ на Миколаївщині, які збирали дані про позиції ЗСУ
Служба безпеки України викрила та знешкодила російську агентурну групу, яка розвідувала позиції української армії та збирала дані щодо оборони на півдні нашої держави.
Як поінформували в пресслужбі СБУ, агентурну мережу створили співробітники спецслужб РФ для розвідувально-підривної діяльності проти України.
Загалом затримані троє глибоко законспірованих російських агентів. Спецоперація проходила на території Миколаївської області.
– Вони розвідували бойові позиції та переміщення підрозділів ЗСУ, а також геолокації стратегічних об’єктів критичної інфраструктури в регіоні. Для маскування злочинних дій зловмисники залучали своїх близьких родичів та інших місцевих жителів як інформаторів, – зазначили в СБУ.
Усі розвіддані зловмисники передавали російському куратору через анонімні Telegram-канали у форматі текстових повідомлень та фотоматеріалів із зазначенням координат.
Окрім збору інформації, агенти РФ також намагалися розхитати обстановку в регіоні та розширити коло спільників: агітували громадян підтримати російських окупантів та виправдовували злочини військ РФ.
У зловмисників пройшли обшуки, було виявлено комп’ютерну техніку та засоби зв’язку, які містили докази роботи на спецслужби РФ.
Російським агентам повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 114-2 (поширення інформації про переміщення або розташування ЗСУ), ч. 2 ст. 111 (державна зрада), ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії РФ проти України).
Правоохоронці планують притягнути до відповідальності й інших осіб, причетних до діяльності агентурної мережі РФ.
Нещодавно співробітники СБУ в ході багатоетапної спецоперації нейтралізували у Києві чотирьох агентів Головного управління Генштабу ЗС РФ. Вони розвідували позиції Збройних сил України, розташування об’єктів критичної інфраструктури, збирали персональні дані військових ЗСУ та правоохоронців.