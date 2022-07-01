Собирали данные об обороне Киева: СБУ задержала четырех шпионов РФ

Июль, 01 в 15:51

Сотрудники СБУ в ходе многоэтапной спецоперации нейтрализовали в Киеве четырех агентов Главного управления Генштаба ВС РФ, так называемого ГРУ.

Агентную группу сформировал полковник ГРУ Владислав Донец, находившийся в составе оккупационных войск на территории Киевской и Черниговской областей, а непосредственно руководил шпионами представитель террористической организации “МГБ ЛНР” Валентин Тилилим.

Для связи агенты использовали предварительно отработанные закрытые каналы.

Сейчас смотрят

Группа начала активно действовать в начале полномасштабного вторжения РФ, у каждого была четкая задача. Двое киевлян разведывали позиции ВСУ, расположение объектов критической инфраструктуры, собирали персональные данные украинских военных и правоохранителей.

– Еще один житель столицы, оказавшийся бывшим сотрудником правоохранительных органов Донецкой области, отвечал за информационно-подрывную деятельность. Злоумышленник распространял прокремлевскую пропаганду, в том числе лозунги по поддержке оккупантов, – говорят в СБУ.

В сети он администрировал специализированные интернет-платформы, а помогал ему основатель ІТ-компании из Гостомеля. На нем была подготовка и распространение материалов, в которых оправдывались преступления российских оккупантов.

Дома у фигурантов нашли пророссийскую символику, средства связи и электронные носители информации с доказательствами преступлений.

В настоящее время решается вопрос об объявлении задержанным подозрения по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Спецслужбы работают также над тем, чтобы привлечь к ответственности организаторов агентурной сети.

Недавно Служба безопасности Украины разоблачила российского агента, который работал в Генеральном штабе ВСУ.