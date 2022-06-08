Шмыгаль рассказал, когда украинцам компенсируют восстановление разрушенного жилья

Июнь, 08 в 20:40

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в среду, 8 июня сообщил, что поручил подготовить единый документ для фиксации убытков по разрушенному жилью, и рассказал, когда украинцы получат компенсацию.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на его канале в Telegram.

Итак, он отметил, что первый этап восстановления после российской агрессии предполагает восстановление объектов, получивших незначительные повреждения, и которые можно и целесообразно ремонтировать уже сейчас. Речь, в частности, о критических объектах и ​​объектах социальной инфраструктуры, таких как школы и больницы.

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Также государство в софинансировании с местными властями восстанавливает электро-, водо-, тепло- и газоснабжение, транспортную инфраструктуру в деоккупированных регионах, и нарабатывает планы быстрого восстановления общин, которые могут быть деоккупированы в ближайшее время.

– О восстановлении жилья. Понимаем, что вернувшиеся в свои дома украинцы стремятся максимально быстро отремонтировать повреждения. Поэтому сейчас сосредоточимся на ускорении фиксации убытков, чтобы каждый, кто делает сейчас ремонт за свой счет, понимал: государство компенсирует расходы, – написал премьер.

Он подчеркнул, что компенсация поступит на счета украинцев, как только западные партнеры передадут Украине арестованные и конфискованные российские активы.