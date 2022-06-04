Июнь, 04 в 9:37

Президент Владимир Зеленский призвал американские города, бизнес и специалистов приобщиться к послевоенному восстановлению Украины.

Об этом он заявил, выступая на 90-й ежегодной Конференции мэров США.

Президент рассказал о значительных разрушениях, нанесенных страной-агрессором Россией украинским городам с 24 февраля – дня полномасштабного вторжения. По словам Зеленского, за это время под оккупацию РФ попали 3 620 украинских населенных пунктов. И в каждом из них есть разрушения, а значительное количество стали непригодными для цивилизованной жизни.

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– Вот такую реальность принесла Россия. Когда в городах нет связи, электричества, воды, когда бомбы и ракеты могут уничтожить любое здание, даже детский сад или университет. Когда весь город может быть просто сожжен, – отметил глава государства.

В этом контексте он рассказал о большом проекте послевоенного восстановления Украины и призвал американцев присоединиться к нему.

– Я верю, что Украина сможет защитить свободу и тирания непременно проиграет. Люди снова смогут мирно и безопасно жить в украинских городах. И чтобы это произошло быстрее, мы запланировали амбициозный проект восстановления Украины после этой войны. Я приглашаю вас – ваши города, компании, бизнес и специалистов – принять участие в реализации этого проекта. Вы также можете стать именно теми людьми, кто выбирает защиту свободы и ставит точку в истории тирании. Благодаря лидерству США и поддержке всех наших партнеров украинская смелость получает необходимое оружие, чтобы воевать за свободу. Но нужно также продемонстрировать экономическое превосходство свободного мира. Поэтому мы уже предлагаем нашим партнерам принять участие в восстановлении Украины, — отметил президент.

Зеленский уточнил, что американские партнеры могут взять шефство над украинским городом, регионом или отраслью, которые были разрушены войсками РФ, и отстроить их с использованием современных технологий.

– Это может быть крупнейший экономический проект нашего времени, который усилит и Украину, и каждую страну, и каждую компанию, которая будет участвовать в послевоенном восстановлении, — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что реализация этого проекта будет означать экономический рост, инновации и новые социальные возможности как для Украины, так и для американских городов.

На днях Владимир Зеленский сообщал, что Россия оккупировала около 20% территории Украины. Линия фронта сейчас превышает тысячу километров.

По состоянию на 25 мая сообщалось, что российские оккупанты нанесли экономике Украины более $105 млрд ущерба из-за разрушения зданий и инфраструктуры во время масштабных обстрелов. Как отмечали в Кабинете министров, восстановление Украины после войны будет происходить в три этапа.