Закон об олигархах и борьба с коррупцией: фон дер Ляйен о задачах Украины на пути к ЕС
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила в Верховной Раде по видеосвязи сразу после подписания Зеленским, Стефанчуком и Шмыгалем совместного заявления в знак единства всех ветвей власти на пути к членству в Евросоюзе, очертив новые задачи Украины.
– Ваш европейский путь и восстановление страны будуть проходить одновременно. Большие инвестиции придут в Украину. Они должны переплетаться с новой волной реформ. Вы уже многого достигли в плане реформ. Боритесь с коррупцией и обязательно справитесь с ней! – отметила она.
По ее словам, в Украине уже созданы антикоррупционные институты, и теперь основное задание – чтобы их возглавили достойные люди.
Фон дер Ляйен добавила, что в первую очередь необходимо в кратчайшие сроки назначить глав САП и НАБУ.
– Сейчас Украина единственная страна в Восточном партнерстве, которая приняла закон, чтобы расщепить клещи олигархической власти на экономику. Теперь надо сосредоточиться на реализации этого закона и учесть надлежащим образом все выводы Венецианской комиссии, – сказала фон дер Ляйен.
Глава ЕК также обратила внимание на необходимость принятия закона о медиа, который бы объединил украинское законодательство с текущими стандартами Евросоюза.
– Очень много законов вы уже приняли. Теперь надо это все обратить на позитивную перспективу. Впереди долгая дорога, но Европа на вашей стороне. Мы будем идти этой дорогой, минуя тяжелые времена, до тех пор, пока вы не откроете дверь в ваше светлое европейское будущее, – подытожила президент Еврокомиссии.