Закон об олигархах и борьба с коррупцией: фон дер Ляйен о задачах Украины на пути к ЕС

Июль, 01 в 13:18

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила в Верховной Раде по видеосвязи сразу после подписания Зеленским, Стефанчуком и Шмыгалем совместного заявления в знак единства всех ветвей власти на пути к членству в Евросоюзе, очертив новые задачи Украины.

– Ваш европейский путь и восстановление страны будуть проходить одновременно. Большие инвестиции придут в Украину. Они должны переплетаться с новой волной реформ. Вы уже многого достигли в плане реформ. Боритесь с коррупцией и обязательно справитесь с ней! – отметила она.

По ее словам, в Украине уже созданы антикоррупционные институты, и теперь основное задание – чтобы их возглавили достойные люди.

Фон дер Ляйен добавила, что в первую очередь необходимо в кратчайшие сроки назначить глав САП и НАБУ.

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– Сейчас Украина единственная страна в Восточном партнерстве, которая приняла закон, чтобы расщепить клещи олигархической власти на экономику. Теперь надо сосредоточиться на реализации этого закона и учесть надлежащим образом все выводы Венецианской комиссии, – сказала фон дер Ляйен.

Глава ЕК также обратила внимание на необходимость принятия закона о медиа, который бы объединил украинское законодательство с текущими стандартами Евросоюза.