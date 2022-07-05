Июль, 05 в 20:40

Российские войска заранее планировали уничтожить Мариуполь, поэтому разработали план восстановления города еще до боевых действий.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

– Уже 24 марта появилась информация о восстановлении, когда еще продолжались активные бои. Такой технический документ невозможно качественно подготовить в короткий срок, для этого требуются месяцы. Это говорит о том, что его разработали еще до начала боевых действий. Таким образом, уничтожение Мариуполя и массовое убийство его жителей входило в планы московского режима, — говорится в сообщении.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко отметил, что действия России являются спланированным геноцидом мирных жителей.

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— Есть все факты говорить о том, что Россия заранее планировала уничтожить наш город. Все достижения украинского Мариуполя. А теперь цинично говорит о плане восстановления, который был давно готов. Это подлинный спланированный геноцид мирных жителей от главного в мире экспортера терроризма. Международное сообщество должно дать свою оценку данным действиям, – сказал Бойченко.

Ранее стало известно, что в Мариуполе больше не осталось ни одного врача. Оккупированный город находится на грани гуманитарной катастрофы.

Сейчас в городе остаются примерно 120 тыс. мирных жителей, которые остро нуждаются в пище, воде, тепле и связи.

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Фото: Мариупольский городской совет