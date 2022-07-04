Поврежденные бомбами оккупантов дома начали обрушиваться в Мариуполе
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил об общей ситуации в Мариуполе.
Он рассказал, что в оккупированном городе начали обрушиваться дома, поврежденные бомбами оккпантов.
– В Мариуполе начали обрушиваться пострадавшие дома. Первый вчера по улице Зеленского, 30. В подвале находилась женщина, которую удалось достать из-под завалов, — написал Андрющенко.
Причиной оползней, по его словам, являются полные подвалы воды из-за экспериментов с водоснабжением.
– Вода добивает то, что начали бомбы оккупантов. В Мариуполе не осталось безопасных домов, но продолжают жить люди. Потому что больше негде, – резюмировал Андрющенко.
Ранее Андрющенко сообщил, что с сегодняшнего дня разрушенный оккупантами город остался без врачей.
Источник: Петр Андрющенко
Фото: Петр Андрющенко