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Факты / Украина

Поврежденные бомбами оккупантов дома начали обрушиваться в Мариуполе

Маліновська Ангеліна, редактор ленты
Поврежденные бомбами оккупантов дома начали обрушиваться в Мариуполе

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил об общей ситуации в Мариуполе.

Он рассказал, что в оккупированном городе начали обрушиваться дома, поврежденные бомбами оккпантов.

– В Мариуполе начали обрушиваться пострадавшие дома. Первый вчера по улице Зеленского, 30. В подвале находилась женщина, которую удалось достать из-под завалов, — написал Андрющенко.

Причиной оползней, по его словам, являются полные подвалы воды из-за экспериментов с водоснабжением.

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– Вода добивает то, что начали бомбы оккупантов. В Мариуполе не осталось безопасных домов, но продолжают жить люди. Потому что больше негде, – резюмировал Андрющенко.

Ранее Андрющенко сообщил, что с сегодняшнего дня разрушенный оккупантами город остался без врачей.

Источник: Петр Андрющенко

Фото: Петр Андрющенко

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