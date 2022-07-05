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Факти / Україна

Росія заздалегідь планувала знищення Маріуполя та масові вбивства – міська рада

Валентина Чорна, редакторка розділу Lifestyle
Маріуполь

Російські війська заздалегідь планували знищити Маріуполь, тому розробили план відновлення міста ще до початку бойових дій.

Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

– Вже 24 березня з’явилася інформація про відбудову, коли ще тривали активні бої. Такий технічний документ неможливо якісно підготувати у короткий строк, для цього потрібні місяці. Це свідчить, що його розробили ще до початку бойових дій. Таким чином, знищення Маріуполя та масове вбивство його жителів входило в плани московського режиму, – йдеться у повідомленні.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко наголосив на тому, що дії Росії є спланованим геноцидом мирних жителів.

Зараз дивляться

– Маємо усі факти говорити про те, що Росія заздалегідь планувала знищити наше місто. Усі здобутки українського Маріуполя. А тепер цинічно говорить про план відновлення, який був давно готовий. Це справжній спланований геноцид мирних жителів від головного у світі експортера тероризму. Міжнародна спільнота має дати свою оцінку даним діям, – сказав Бойченко.

Раніше стало відомо, що у Маріуполі більше не залишилося жодного лікаря. Окуповане місто перебуває на межі гуманітарної катастрофи.

Зараз у місті залишаються приблизно 120 тис. мирних жителів, які гостро потребують їжі, води, тепла та зв’язку.

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Фото: Маріупольська міська рада

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