В Николаеве раздался сильный взрыв
Подтверждено
В Николаеве прогремел сильный взрыв.
— В Николаеве прилет! Видео с места взрыва! — пишут СМИ.
Информацию о взрыве подтвердил мэр Николаева Александр Сенкевич.
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– Утром по Николаеву оккупанты нанесли ракетные удары. На местах уже работают спасатели, медики, аварийные бригады и коммунальщики. Больше информации сообщу вам позже, – написал он на своей официальной странице в Telegram.
Воздушная тревога в Николаеве была объявлена в 7.03.
Напомним, что утром 2 июля российские оккупанты направили на Николаев 10 ракет типа Оникс, выпущенных из ракетного комплекса Бастион на оккупированной Херсонщине.
Источник: Александр Сенкевич
Фото: depositphotos.com