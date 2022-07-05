Июль, 05 в 7:28

В Николаеве прогремел сильный взрыв.

— В Николаеве прилет! Видео с места взрыва! — пишут СМИ.

Информацию о взрыве подтвердил мэр Николаева Александр Сенкевич.

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– Утром по Николаеву оккупанты нанесли ракетные удары. На местах уже работают спасатели, медики, аварийные бригады и коммунальщики. Больше информации сообщу вам позже, – написал он на своей официальной странице в Telegram.

Воздушная тревога в Николаеве была объявлена в 7.03.

Напомним, что утром 2 июля российские оккупанты направили на Николаев 10 ракет типа Оникс, выпущенных из ракетного комплекса Бастион на оккупированной Херсонщине.

Источник: Александр Сенкевич

Фото: depositphotos.com