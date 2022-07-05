Выключают радары, но их фиксирует спутник: в Турцию заходят корабли РФ с украденным украинским зерном
В СМИ опубликовали доказательство того, что в Турцию заходят корабли РФ с украденным украинским зерном.
В расследовании Схем говорится, что такие рейсы происходят регулярно. На кораблях выключают радары, но движение их фиксируют с помощью спутника. Украденное украинское зерно загружают на корабли в оккупированном Крыму.
Один из таких судов Михаил Ненашев ходит под российским флагом. Журналисты нашли доказательства не менее трех рейсов, которые совершал корабль. Он отвозил зерно в порты Искендерун и Дериндж.
Вторым кораблем, доставлявшим украинское зерно, стал сирийский Finikia.
Кроме спутниковых доказательств, у журналистов есть документы, свидетельствующие, что Ненашев и Finikia на пути в Турцию загружались зерном в терминале Авлита. При этом в документах происхождения зерна указаны как Крым, Россия.
Источник: Схеми
Фото: Схеми; Pexels