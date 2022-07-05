Вимикають радари, але їх фіксує супутник: до Туреччини заходять кораблі РФ з вкраденим українським зерном

Липень, 05 в 8:26

У ЗМІ опублікували доказ того, що до Туреччини заходять кораблі РФ із вкраденим українським зерном.

У розслідуванні Схем йдеться про те, що такі рейси відбуваються регулярно. На кораблях вимикають радари, але їхній рух фіксують за допомогою супутника. Вкрадене українське зерно завантажують на кораблі в окупованому Криму.

Одне із таких суден — Михаил Ненашев — ходить під російським прапором. Журналісти знайшли докази щонайменше трьох рейсів, які здійснював корабель. Він відвозив зерно до портів Іскендерун та Деріндж.

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Другим кораблем, який доставляв українське зерно, став сирійський Finikia.

Крім супутникових доказів, журналісти мають документи, які свідчать, що Ненашев і Finikia на шляху до Туреччини завантажувалися зерном у терміналі Авліта. При цьому в документах походження зерна вказано як Крим, Росія.

Джерело: Схеми

Фото: Схеми; Pexels