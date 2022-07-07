Молчат об “успехах”, потому что готовятся к затяжной войне: ISW о планах России относительно Украины

Июль, 07 в 7:51

Россия впервые за 133 дня войны не заявила о своих “успехах” на линии фронта, а это свидетельствует о том, что войска РФ взяли оперативную паузу.

Об этом говорит тот факт, что Минобороны России ежедневно заявляло о “территориальных достижениях” оккупантов с начала войны, но не сделало этого после отхода украинских войск из Лисичанска 3 июля.

В то же время, российские войска все еще проводили неудачные наземные штурмы по всем направлениям 6 июля. Исследователи говорят, что такие попытки согласовываются с оперативной паузой, поскольку она не требует полного прекращения активных боевых действий.

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По оценкам ISW, в то же время Кремль продолжает готовить экономику России к затяжной войне против Украины.

– В этом случае это означает, что российские силы, вероятно, ограничатся относительно небольшими наступательными действиями, пытаясь создать условия для более значительных наступательных операций и восстановить боевую мощь, необходимую для выполнения этих более амбициозных задач, – сообщают в Институте изучения войны.

В ISW отмечают, что так Кремль пытается мобилизовать российскую экономику и промышленность в поддержку войны против Украины, готовясь к затяжным боевым действиям.

РФ вели наступательные действия к северо-западу и востоку от Славянска, продолжали продвигаться на запад в направлении Северска от границы Луганской и Донецкой областей. Также оккупанты пытались идти на Бахмут с юга, совершили ограниченные наземные атаки к северу от Харькова.

Российские войска провели неудачный наземный штурм на северо-западе Херсонской области.

Источник: ISW

Фото: ОК Ппівдень