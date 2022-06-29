Война закончится победой Украины: Зеленский назвал причину

Июнь, 29 в 11:34

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему убежден в том, что война закончится победой нашей страны.

Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу NBC.

– Как бы сложно это ни было, мы должны вытеснить оккупантов с нашей земли. Сколько сможем, мы будем это делать, – отметил президент.

Он также добавил, что переживает насчет того, что Запад может устать от Украины, так как слышит определенные заявления время от времени.

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– Я чувствую иногда, слышу некоторые слова, призывы замедления в помощи, я вижу это. Мы не имеем права проиграть, я говорю о мире. Я считаю, что эта общая победа – это будет победа США, Украины, европейских государств, – подчеркнул Зеленский.

Президент заявил, что если бы проиграла Украина, проиграла бы демократия, а значит – и США, и европейские государства.

– Я знаю, что всем непросто. Но это необходимо, – подытожил Владимир Зеленский, имея ввиду помощь Украине в войне с РФ.