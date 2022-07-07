Мовчать про “успіхи”, бо готуються до затяжної війни: ISW про плани Росії щодо України

Липень, 07 в 7:51

Росія вперше за 133 дні війни не заявила про свої “успіхи” на лінії фронту, а це свідчить про те, що війська РФ взяли оперативну паузу.

Про це свідчить той факт, що Міноборони Росії щодня заявляло про “територіальні досягнення” окупантів з початку війни, але не зробило цього після відходу українських військ з Лисичанська 3 липня.

Водночас російські війська все ще проводили невдалі наземні штурми по всіх напрямках 6 липня. Дослідники кажуть, що такі спроби узгоджуються з оперативною паузою, адже вона не вимагає повного припинення активних бойових дій.

Зараз дивляться

За оцінками ISW, водночас Кремль продовжує готувати економіку Росії до затяжної війни проти України.

– У цьому випадку це означає, що російські сили, ймовірно, обмежаться відносно невеликими наступальними діями, намагаючись створити умови для більш значних наступальних операцій і відновити бойову міць, необхідну для виконання цих більш амбітних завдань, – повідомляють в Інституті вивчення війни.

У ISW зазначають, що так Кремль намагається мобілізувати російську економіку і промисловість на підтримку війни проти України, готуючись до затяжних бойових дій.

РФ вели наступальні дії на північний захід і схід від Слов’янська, продовжували просуватися на захід у напрямку Сіверська від кордону Луганської та Донецької областей. Також окупанти намагалися наступати на Бахмут із півдня, здійснили обмежені наземні атаки на північ від Харкова.

Російські війська провели невдалий наземний штурм на північному заході Херсонської області.

Джерело: ISW

Фото: ОК Південь