Судно РФ с краденным украинским зерном отпустили из порта Турции – реакция МИД

Июль, 07 в 12:35

МИД Украины разочаровано тем, что российское судно Жибек Жоли, перевозившее украденное Россией украинское зерно, выпустили из турецкого порта Карасу. В связи с этим турецкого посла в Киеве пригласили в украинское дипведомство.

— МИД и международные партнеры Украины осуждают преступные действия РФ по похищению и вывозу с украинской территории зерновых в иностранные страны. Особенно вопиющим случаем стало российское судно Жибек Жоли, пытавшееся перевезти украденное зерно из оккупированного Бердянска в турецкий порт Карасу, — говорится в комментарии МИД Украины.

Благодаря оперативному вмешательству соответствующих органов власти Украины, судно не смогло разгрузить краденное зерно и было задержано. В турецкую сторону был направлен запрос на арест судна и груза.

— В то же время, игнорируя обращение украинской стороны, вечером 6 июля судно было отпущено, — отмечают в дипведомстве.

Там подчеркивают, что украинская сторона с “глубоким разочарованием восприняла указанную информацию и обращается к турецкой стороне с настоятельной просьбой провести расследование данной ситуации и предоставить исчерпывающий ответ на запросы соответствующих органов власти Украины, а также всеми средствами предотвратить подобные случаи в будущем.

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— В связи с недопустимой ситуацией, которая сложилась, в МИД Украины приглашен посол Турции в Киеве, — подытожили в МИД.

Источник: МИД