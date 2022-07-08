Україна не зможе прийняти хасидів для святкування Рош га-Шана – МЗС
Цьогоріч Україна не зможе прийняти єврейських паломників, які у вересні прибувають до Умані на святкування Рош га-Шана – єврейського Нового року.
Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook.
– Україна не зможе прийняти цього року паломників для відзначення свята Рош га-Шана. Єдина причина – це війна Росії проти нашої держави, – написав він.
Речник МЗС додав, що в умовах обстрілів російськими окупантами цивільної інфраструктури в містах України немає можливості гарантувати безпеку для туристів з-за кордону.
– Ситуація зміниться після завершення війни, яке ми наближаємо нашою боротьбою. Розраховуємо, що й інші наші партнери, зокрема Ізраїль, наближатимуть її завершення своєю рішучою підтримкою України, – додав Олег Ніколенко.
Раніше аналогічну інформацію повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.
– Ми сподіваємось, що молитви здійсняться, і Україна знову стане країною, яка щедро приймає гостей з Ізраїлю, і особливо євреїв, які приїжджають, щоб відвідати могили праведників, – повідомив посол на своїй сторінці у Facebook.
Рош га-Шана – це свято початку нового року для усіх, хто сповідує юдаїзм. Традиційно тисячі хасидів приїжджають до Черкаської області для святкування свята, оскільки в Умані розташована могила засновника брацлавської гілки хасидизму – раббі або цадика (праведника) Нахмана. Перед своєю смертю Нахман заповів, щоб його тіло поховали саме в українському місті.
Послідовники ортодоксального відгалуження юдаїзму впевнені, що проведення свята Рош га-Шана біля могили засновника хасидизму зробить наступний рік щасливим.
Джерела: Oleg Nikolenko, Embassy of Ukraine in the State of Israel