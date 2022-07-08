Липень, 07 в 22:14

Цьогоріч Україна не зможе прийняти єврейських паломників, які у вересні прибувають до Умані на святкування Рош га-Шана – єврейського Нового року.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook.

– Україна не зможе прийняти цього року паломників для відзначення свята Рош га-Шана. Єдина причина – це війна Росії проти нашої держави, – написав він.

Речник МЗС додав, що в умовах обстрілів російськими окупантами цивільної інфраструктури в містах України немає можливості гарантувати безпеку для туристів з-за кордону.

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– Ситуація зміниться після завершення війни, яке ми наближаємо нашою боротьбою. Розраховуємо, що й інші наші партнери, зокрема Ізраїль, наближатимуть її завершення своєю рішучою підтримкою України, – додав Олег Ніколенко.

Раніше аналогічну інформацію повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

– Ми сподіваємось, що молитви здійсняться, і Україна знову стане країною, яка щедро приймає гостей з Ізраїлю, і особливо євреїв, які приїжджають, щоб відвідати могили праведників, – повідомив посол на своїй сторінці у Facebook.