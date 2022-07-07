Июль, 07 в 7:37

Представители духовенства Украинской православной церкви и Православной церкви Украины обнародовали текст Декларации взаимопонимания УПЦ и ПЦУ.

Документ был согласован и подписан во время первой неформальной встречи священников 5 июля в Национальном заповеднике София Киевская.

Проведению встречи способствовали Министерство культуры и информационной политики Украины, а также Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести.

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В тексте декларации говорится, в частности, о том, что представители духовенства:

в межконфессиональных отношениях в современности видят единство взглядов,

осуждают войну, которую развязала путинская Россия против суверенного народа Украины;

осуждают деструктивную позицию Московской патриархии, которая пренебрегла Заповедями Божьими и превратилась в “прислугу” путинского режима, благословляет российских агрессоров на кровопролитие;

понимают необходимость единения для защиты Украины;

понимают необходимость единства украинского Православия, стоящего перед сегодняшними внешними и внутренними вызовами и т.д.

Декларацию согласия согласовал 21 клирик с обеих сторон.

К ее подписанию можно присоединиться, заполнив специальную форму.

Источник: Ethos

Фото: Ethos