Осудили войну путинской России: УПЦ и ПЦУ согласовали Декларацию взаимопонимания
Представители духовенства Украинской православной церкви и Православной церкви Украины обнародовали текст Декларации взаимопонимания УПЦ и ПЦУ.
Документ был согласован и подписан во время первой неформальной встречи священников 5 июля в Национальном заповеднике София Киевская.
Проведению встречи способствовали Министерство культуры и информационной политики Украины, а также Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести.
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В тексте декларации говорится, в частности, о том, что представители духовенства:
- в межконфессиональных отношениях в современности видят единство взглядов,
- осуждают войну, которую развязала путинская Россия против суверенного народа Украины;
- осуждают деструктивную позицию Московской патриархии, которая пренебрегла Заповедями Божьими и превратилась в “прислугу” путинского режима, благословляет российских агрессоров на кровопролитие;
- понимают необходимость единения для защиты Украины;
- понимают необходимость единства украинского Православия, стоящего перед сегодняшними внешними и внутренними вызовами и т.д.
Декларацию согласия согласовал 21 клирик с обеих сторон.
К ее подписанию можно присоединиться, заполнив специальную форму.
Источник: Ethos
Фото: Ethos