Засудили війну путінської Росії: УПЦ та ПЦУ узгодили Декларацію порозуміння
Представники духовенства Української православної церкви та Православної церкви України оприлюднили текст Декларації порозуміння УПЦ та ПЦУ.
Документ узгодили та підписали під час першої неформальної зустрічі священиків 5 липня в Національному заповіднику Софія Київська.
Проведенню зустрічі сприяли Міністерство культури та інформаційної політики України, а також Державна служба України з етнополітики та свободи совісті.
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У тексті декларації ідеться, зокрема, про те, що представники духовенства:
- у міжконфесійних стосунках у сучасності вбачають єдність поглядів,
- засуджують війну, яку розв’язала путінська Росія проти суверенного народу України;
- засуджують деструктивну позицію Московської патріархії, яка, занедбавши Заповіді Божі, перетворилася на “прислугу” путінського режиму і благословляє російських агресорів на кровопролиття;
- розуміють необхідність єднання для захисту України;
- розуміють необхідність єдності українського Православ’я, що стоїть перед зовнішніми і внутрішніми викликами сьогодення тощо.
Декларацію порозуміння узгодив 21 клірик з обох сторін.
До її підписання можна долучитись, заповнивши спеціальну форму.
Джерело: Ethos
Фото: Ethos