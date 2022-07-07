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Факти / Україна

Засудили війну путінської Росії: УПЦ та ПЦУ узгодили Декларацію порозуміння

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Зустріч УПЦ та ПЦУ 5 липня

Представники духовенства Української православної церкви та Православної церкви України оприлюднили текст Декларації порозуміння УПЦ та ПЦУ.

Документ узгодили та підписали під час першої неформальної зустрічі священиків 5 липня в Національному заповіднику Софія Київська.

Проведенню зустрічі сприяли Міністерство культури та інформаційної політики України, а також Державна служба України з етнополітики та свободи совісті.

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У тексті декларації ідеться, зокрема, про те, що представники духовенства:

  • у міжконфесійних стосунках у сучасності вбачають єдність поглядів,
  • засуджують війну, яку розв’язала путінська Росія проти суверенного народу України;
  • засуджують деструктивну позицію Московської патріархії, яка, занедбавши Заповіді Божі, перетворилася на “прислугу” путінського режиму і благословляє російських агресорів на кровопролиття;
  • розуміють необхідність єднання для захисту України;
  • розуміють необхідність єдності українського Православ’я, що стоїть перед зовнішніми і внутрішніми викликами сьогодення тощо.

Декларацію порозуміння узгодив 21 клірик з обох сторін.

До її підписання можна долучитись, заповнивши спеціальну форму.

Джерело: Ethos

Фото: Ethos

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