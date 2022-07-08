Глава НАПК рассказал о коррупционных схемах в различных сферах бизнеса
Глава НАПК Александр Новиков во время Онлайн-конференции о возобновляемых возможностях для бизнеса в Украине рассказал, какой процент бизнеса находился в коррупционной схеме:
- строительство и земельные отношения – 40%;
- услуги по подключению коммуникаций – 37%;
- таможня – 32%;
- налоговая – 27%.
Также он сообщил, что 32% бизнесов находились в коррупционной ситуации при взаимодействии с правоохранительными органами, а 18% бизнесов производили неофициальные платежи, предоставляли соответствующим органам деньги за невмешательство в деятельность.
Кроме того, он отметил, что 27,8% бизнесов выявляли признаки коррупции при взаимодействии с судами.
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Также Новиков заявил, что 93% бизнесменов считают, что искоренение коррупции является задачей №1 для правительства Украины.
Фото: УНИАН