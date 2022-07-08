Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Глава НАПК рассказал о коррупционных схемах в различных сферах бизнеса

Малиновская Ангелина, редактор ленты
голова НАЗК Олександр Новіков

Глава НАПК Александр Новиков во время Онлайн-конференции о возобновляемых возможностях для бизнеса в Украине рассказал, какой процент бизнеса находился в коррупционной схеме:

  • строительство и земельные отношения – 40%;
  • услуги по подключению коммуникаций – 37%;
  • таможня – 32%;
  • налоговая – 27%.

Также он сообщил, что 32% бизнесов находились в коррупционной ситуации при взаимодействии с правоохранительными органами, а 18% бизнесов производили неофициальные платежи, предоставляли соответствующим органам деньги за невмешательство в деятельность.

Читайте
Закон об олигархах и борьба с коррупцией: фон дер Ляйен о задачах Украины на пути к ЕС

Кроме того, он отметил, что 27,8% бизнесов выявляли признаки коррупции при взаимодействии с судами.

Сейчас смотрят

Также Новиков заявил, что 93% бизнесменов считают, что искоренение коррупции является задачей №1 для правительства Украины.

Фото: УНИАН

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка