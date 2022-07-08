Глава НАПК рассказал о коррупционных схемах в различных сферах бизнеса

Июль, 08 в 15:28

Глава НАПК Александр Новиков во время Онлайн-конференции о возобновляемых возможностях для бизнеса в Украине рассказал, какой процент бизнеса находился в коррупционной схеме:

строительство и земельные отношения – 40%;

услуги по подключению коммуникаций – 37%;

таможня – 32%;

налоговая – 27%.

Также он сообщил, что 32% бизнесов находились в коррупционной ситуации при взаимодействии с правоохранительными органами, а 18% бизнесов производили неофициальные платежи, предоставляли соответствующим органам деньги за невмешательство в деятельность.

Кроме того, он отметил, что 27,8% бизнесов выявляли признаки коррупции при взаимодействии с судами.

Сейчас смотрят

Также Новиков заявил, что 93% бизнесменов считают, что искоренение коррупции является задачей №1 для правительства Украины.

Фото: УНИАН